Сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт полицейский сбил старушку

Королевская чета шокирована случившимся, они послали пострадавшей цветы и намерены навестить её, чтобы принести свои извинения.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S — Nine News Australia (@9NewsAUS) June 18, 2019

Во время сопровождения герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок полицейский сбил переходившую дорогу 83-летнюю женщину. Об этом сообщает газета The Sun.

По словам свидетелей, ехавший на мотоцикле по встречной полосе сотрудник полиции врезался в старушку, в результате чего у неё диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Ирен Мэйор госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что герцог и герцогиня шокированы случившимся. Об аварии они узнали, только когда прибыли в Виндзорский замок. Уильям и Кейт послали Ирен цветы и надеются навестить её, чтобы принести свои извинения.