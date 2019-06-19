Туристы рассказали о лучших направлениях для гастротуризма

Любопытно, но страны дальнего зарубежья оказались далеко не в лидерах составленного рейтинга.

Санкт-Петербург, грузинские Тбилиси, Мхета, Кахетия, а также Казань названы туристами лучшими местами для гастротуризма. Об этом сообщает агентство "Турстат".

Предпочтение Северной столице и Грузии отдали по 16% респондентов, которые назвали их лучшими в России и мире соответственно. Следом расположились Казань и Республика Татарстан (13%), также в топ-5 вошли Москва и Армения.

Любопытно, но страны дальнего зарубежья оказались далеко не в лидерах составленного рейтинга. Так, Италия и Франция оказались на восьмой и девятой строчках списка соответственно, пропустив вперёд Подмосковье и Белоруссию. Замыкает рейтинг Владимирская область.