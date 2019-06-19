Синоптики пообещали москвичам малооблачную и очень жаркую погоду в среду

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Жаркая и малооблачная погода ожидается в Москве сегодня, 19 июня. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк, температура воздуха поднимется до 29 градусов.

Погода ожидается чудесная, малооблачная, никаких осадков и очень жарко, — сказала синоптик.

Ветер тем временем будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду, а атмосферное давление составит 749 мм. рт. ст.

Ранее синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных.

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