Учёные раскрыли название продукта, который защитит мужчин от рака кишечника

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Фото © Pixabay

В нём содержатся два вида бактерий, которые могут снизить в кишечнике количество веществ, вызывающих опухоль у представителей сильного пола.

Чем чаще мужчины будут есть натуральный йогурт, тем меньше у них рисков заболеть аденомой. Эта доброкачественная опухоль порой предшествует появлению рака кишечника у представителей сильного пола. Об этом сообщил Medicalxpress.

Американские учёные вместе с коллегами из Китая изучили диеты 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин с 1986 по 2012 год, страдающих аденомой.

Выяснилось, что у любителей йогурта среди мужчин вероятность заболеть раком снижена на 26%. К сожалению, у женщин зависимости между употреблением кисломолочной продукции и состоянием здоровья не выявлено.

Дело в том, что две бактерии — Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus — из живого йогурта могут снизить в кишечнике количество веществ, вызывающих рак.

Ранее Лайф рассказывал об открытии ирландских учёных, которое также поможет предотвратить возникновение рака кишечника.

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