Платини рассказал, о чём его допрашивали следователи

Экс-президенту УЕФА не предъявили обвинений, его лишь допросили в качестве свидетеля.

Вопросы, касающиеся деятельности ФИФА, ЧЕ-2016 и чемпионатов мира в России (2018) и Катаре (2022), были заданы следователями бывшему президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини во время допроса. Об этом он рассказал журналистам после того, как его выпустили из-под стражи.

— Это шло очень долго, учитывая количество вопросов, которые мне задавали. Всё могло происходить ещё дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре, — приводит слова Платини агентство AFP.

Он добавил, что спокойно беседовал со следователями на все интересующие их темы. По словам адвоката Платини, его подзащитный безмятежен, поскольку уверен в положительном исходе дела — экс-президенту УЕФА не предъявили обвинений, а лишь допросили в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Платини подал в отставку с поста главы УЕФА 14 сентября 2016 года из-за коррупционного скандала. Он руководил союзом с 2007 года, однако был дисквалифицирован на восемь лет за незаконное получение от уже экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Впоследствии Платини добился сокращения срока отстранения от футбольной деятельности до четырёх лет. В мае 2018 года прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с Платини из-за недостаточного количества улик.