"Росконтроль" назвал лучшее эскимо

Мороженое проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури и наличие бактерий.

Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов. Каждый производитель указал на упаковке, что холодное лакомство сделано по ГОСТу.

Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.

Самую высокую оценку от экспертов получило эскимо "Выбор Кремля". Это мороженое соответствует требованиям безопасности и ГОСТу. И в нём нет заменителя молочного жира.

На втором месте — "Свитлогорье". Это эскимо также соответствует всем стандартам. Бронза у "ГОСТовского пломбира" и "Чистой линии", которые тоже высоко оценили эксперты

В чёрном списке "Росконтроля" оказались "Вологодский пломбир" — за нарушение обязательных требований безопасности и за то, что покрыт не шоколадной глазурью, "Снежное лакомство" — в эскимо превышено содержание заменителя молочного жира, "Коровка из Кореновки" — на упаковке указано, что глазурь шоколадная, но это не так.

Ранее Лайф публиковал результаты экспертизы свиных стейков от "Росконтроля".