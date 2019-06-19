Эксперты развеяли миф о пользе "живого" кваса

В этом напитке обязательно содержится спирт, но не более 1,2 градуса. И приготовлен он без красителей, подсластителей или усилителей вкуса.

Выбирая квас, важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. С такими рекомендациями выступили в "Роскачестве".

Эксперты призывают отдавать предпочтение тем напиткам, которые сделаны по ГОСТу. Допустимая норма спирта в квасе составляет не более 1,2 градуса, а при его производстве не должны применяться красители, подсластители или усилители вкуса.

— Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты. А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет, — рассказывает замгендиректора Национального союза производителей пива и напитков Валерия Исаева.

Также внимание потребителей обращается на термин "живой". В "Роскачестве" заверили, что это маркетинговая уловка, склоняющая к покупке именно этого товара, но ничего, по сути, не обещающая.

В то же время эксперты рекомендуют пить в жару воду и сократить потребление сладких напитков.

Ранее диетолог в беседе с Лайфом положил конец спорам об окрошке и заявил, что делать её на квасе всё равно что на кока-коле.