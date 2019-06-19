Жительница Магадана избила двух инспекторов ГИБДД

В Магадане расследуют два уголовных дела в отношении местной жительницы, которая избила двух инспекторов ГИБДД, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Инцидент произошёл, когда правоохранители остановили автомобиль, в котором находилась женщина, для проверки. Пассажирка была недовольна законным требованием сотрудника полиции, стала вести себя агрессивно и нанесла ему ряд ударов.
Для дальнейшего разбирательства её доставили в ОМВД по городу Магадану. В холле здания женщина нанесла один удар ещё одному инспектору ГИБДД.
В отношении пассажирки возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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