"Эти 30 секунд не забуду никогда". Киркоров показал видео жёсткой посадки

Российский певец Филипп Киркоров показал видео жёсткой посадки самолёта, на котором он летел из Болгарии в московский аэропорт Домодедово.

— Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса 922 Варна — Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! — написал певец.

Как сообщалось ранее, воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва, артист вместе с детьми возвращался с гастролей в Болгарии. Ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, воздушное судно ушло на второй круг. При этом в Домодедово и S7 не подтвердили данные о жёсткой посадке лайнера.