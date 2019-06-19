Врачи призвали не надевать детям памперсы в жару

Также специалисты рекомендуют в период летнего зноя увлажнять воздух в квартире, чтобы не допустить появления проблем со здоровьем у ребёнка.

В летнюю жару детские памперсы затрудняют теплообмен и могут привести к перегреву, поэтому от них стоит отказаться. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Детской городской клинической больницы № 9 им Г.Н. Сперанского Елизавету Рыбникову.

— В жаркую погоду категорически запрещено ношение памперсов, так как они скрывают значительную часть тела ребёнка и затрудняют теплообмен, — сказала Рыбникова.

Для того чтобы этого не допустить, специалисты советуют раздевать ребёнка, чаще его купать, поить водой, а также обязательно проветривать помещение. Кроме того, если в квартире жарко и сухо, врачи рекомендуют рассмотреть варианты по увлажнению воздуха: использовать специально предназначенные для этого устройства или распылять воду из пульверизатора.

— В отопительный сезон можно положить мокрое полотенце на батарею, а его конец опустить в таз с водой, а летом — повесить влажную простыню на открытое окно, — добавила аллерголог-иммунолог.

По её словам, первые симптомы перегрева ребёнка — это вялость, покраснения на коже, сухость слизистых и отказ от еды. При появлении этих признаков необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда медиков рекомендуется как можно быстрее охладить ребёнка под душем.

Ранее в Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при аномальной жаре, диетологи дали советы, как чувствовать себя бодрым в период летнего зноя, а врачи рассказали, как избежать теплового удара.