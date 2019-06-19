На Урале собака спасла многодетную семью от гибели в огне

106

Фото © Pixabay

Хвостатый громко лаял и стучал лапами в окно, чтобы родители и четверо детей проснулись.

В городе Каменске-Уральском Свердловской области собака спасла многодетную семью от гибели в пожаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

<p>Фото © <a href="http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8182974/" target="_blank">ГУ МЧС России по Свердловской области</a></p>

Частный дом, где находились двое взрослых и четверо детей, загорелся ранним утром. Предварительно, пламя перекинулось с надворных построек на жилой дом. Домашний питомец начал громко лаять и стучать в окно, только тогда люди проснулись, выбежали на улицу и вызвали пожарных.

Пламя удалось потушить за полчаса, площадь пожара составила 230 квадратных метров.

<p>Фото © <a href="http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8182974/" target="_blank">ГУ МЧС по Свердловской области</a></p>

Сообщается, что с места ЧП животное убежало, сейчас среднеазиатскую овчарку ищут. Родители и дети пока живут в местном санатории.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×