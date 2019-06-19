На Урале собака спасла многодетную семью от гибели в огне

Хвостатый громко лаял и стучал лапами в окно, чтобы родители и четверо детей проснулись.

В городе Каменске-Уральском Свердловской области собака спасла многодетную семью от гибели в пожаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Частный дом, где находились двое взрослых и четверо детей, загорелся ранним утром. Предварительно, пламя перекинулось с надворных построек на жилой дом. Домашний питомец начал громко лаять и стучать в окно, только тогда люди проснулись, выбежали на улицу и вызвали пожарных.

Пламя удалось потушить за полчаса, площадь пожара составила 230 квадратных метров.

Сообщается, что с места ЧП животное убежало, сейчас среднеазиатскую овчарку ищут. Родители и дети пока живут в местном санатории.