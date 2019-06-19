В регионах России прошли масштабные обыски по делу о финансировании ИГИЛ

В Москве, Московской области, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане провели масштабные обыски по делу о финансировании ИГИЛ*. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, добавив, что двух человек задержали в столичном регионе по подозрению в содействии террористической деятельности.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год граждане России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности ИГИЛ.

— Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платёжных систем и банковских карт, — поясняет Петренко.

В итоге они собрали восемь миллионов рублей, которые им передали более 200 человек. Деньги были переданы из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов и от двух граждан, в отношении которых и возбудили уголовное дело.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.