На неё можно получать заработную плату, пенсию, льготы, использовать при оплате проездного билета, в магазинах, получать на неё бонусы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов получил Единую карту петербуржца. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Беглов получил карту в одном из отделений Сбербанка. По его словам, процесс оформления удобен и не занимает много времени.

— Я получил карту, потому что это удобно, — рассказал врио губернатора.

Он добавил, что на неё можно получать заработную плату, пенсию, льготы, использовать при оплате проездного билета, в магазинах, получать на неё бонусы, которые предоставляются организациями, различными учреждениями, в том числе и торговыми предприятиями, и так далее. Беглов отмечает, что возможности этой карты будут расширяться.

Единую карту петербуржца выдают три банка, участвующие в проекте: ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк. Она выпускается на базе национальной платёжной системы "Мир". Для оформления надо лично обратиться в отделение одного из банков — партнёров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель.