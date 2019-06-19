Россиянке, никогда не видевшей погибшего в ВОВ отца, передали запись его голоса

Женщина родилась в 1939 году, когда Сергей Карин был в армии, а вскоре началась война.

Школьники из Москвы передали Любови Генераловой, дочери погибшего под Сталинградом в 1942 году старшего лейтенанта Сергея Карина, фотографию отца и запись его голоса, которая была сделана за месяц до его гибели.

— Московские школьники, участники архивно-исследовательского проекта "Алексей, Алёшенька, сынок...", нашли в архиве запись двух танкистов, сделанную прямо на поле боя в ноябре 1942 года. О прошедшем бое рассказывают командир танка Сергей Кононович Карин и его башенный стрелок. Они погибли через месяц, в декабре 1942 года, под Сталинградом, — сообщил ТАСС руководитель проекта учитель истории Константин Тимченко.

Педагог и его ученики разыскали дочь погибшего командира танка, которая никогда не видела своего отца. Любовь Генералова родилась в 1939 году, когда Сергей Карин был в армии, и вскоре началась война. В семье не было фотографии героя. Единственную карточку школьники нашли в архиве Минобороны. Они увеличили её, распечатали и отдали 80-летней женщине.

Также Генераловой передали запечатанную в гильзу горсть земли с братской могилы, где похоронен её отец.

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