Российские учёные готовы первыми провести опыт по рождению человека в космосе

По мнению экспертов, успеху в этом эксперименте благоприятствуют инновационные исследования в области медицины.

Российские учёные готовы наметить новую цель — первыми провести эксперимент по рождению ребёнка в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующую лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирину Огневу.

— Мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаёмся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России. <...> Вероятно, такую конкретную задачу ставить рано, но как цель сформулировать можно, — сказала она.

При этом, если бы такая задача стояла перед специалистами, главной целью был бы не сам факт рождения ребёнка, а его здоровье. Огнева пояснила, что надежду на успех в этом эксперименте дают приоритеты во многих исследованиях и направлениях космической медицины.

Однако, по её словам, одной из основных причин того, что опыты с рождением детей в космосе до сих пор не проводились, является этический вопрос.

— С морально-этической точки зрения — это эксперимент, и, в такой формулировке, эксперимент с эмбрионами человека, — пояснила Огнева, подчеркнув, что не имеет представления, сколько времени потребуется на подготовку подобных опытов.