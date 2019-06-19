Помпео предупредил Иран о возмездии в случае гибели американских солдат

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил иранские власти, что любое нападение, в результате которого погибнет хотя бы один американский солдат, приведёт к силовым контрмерам. Об этом сообщает The Washington Post.

Одно из таких предупреждений о "возмездии" прозвучало ещё в мае во время визита Помпео в Ирак. Поводом для заявления послужили разведданные о том, что сторонники Ирана могут совершить нападение на американцев в регионе.

— Помпео сказал иракским лидерам в сообщении, которое, как он знал, будет передано Тегерану, что смерть хотя бы одного американца заставит Соединённые Штаты нанести ответный удар, — отмечает издание.

Пару дней назад Помпео заявил о наличии у США информации об "атаке Ирана" на танкеры в Оманском заливе. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона выступает за более тщательное расследование инцидента и назвал американские доказательства "мутными".