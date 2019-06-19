Минобороны Украины опровергло своё заявление о призыве Зеленского в армию

Ранее в ведомстве заявляли, что политик четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Минобороны Украины опровергло своё заявление о призыве украинского лидера Владимира Зеленского в армию в 2014–2015 годах. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналистов, объявлялся ли политик в розыск в связи с неявкой в военкомат по повесткам.

— Военную службу в Вооружённых силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — приводит ответ Минобороны издание "Украинские новости".

В оборонном ведомстве добавили, что Зеленский был признан годным к военной службе.

В апреле этого года пресс-служба Министерства обороны Украины заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат. По данным ведомства, они были отправлены украинском лидеру 15 апреля, 23 июня, 15 августа 2014 года и 10 мая 2015 года. По вызову политик в комиссариат не прибывал.