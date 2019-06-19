Microsoft впервые за 25 лет может добавить новую кнопку на клавиатуру

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Фото © Twitter/GoogleTrendsOn1

В настоящее время компания проводит опрос о необходимости появления клавиши в ноутбуках.

Microsoft рассматривает возможность добавления на клавиатуру новой кнопки Office, сообщает The Verge.

Новая клавиша заменит кнопку Windows и будет служить для быстрого доступа к приложениям Microsoft Office.

Как отмечается, сейчас компания проводит опрос о необходимости добавления такой кнопки на клавиатуру ноутбуков.

В 1994 году появилась стандартная раскладка Microsoft Natural. В случае добавления новой кнопки изменение раскладки клавиатуры станет первым за 25 лет.

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