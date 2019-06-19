Сантехник отсудил у МВД Татарстана 100 тысяч за избиение

Ильдар Шарифуллин получит 100 тысяч рублей за то, что участковые пытались обвинить его в том, чего он не совершал.

Сантехник из Татарстана Ильдар Шарифуллин выиграл у регионального УМВД 100 тысяч рублей в суде. Выяснилось, что правоохранители его заставили написать "чистосердечное" признание и избили. Об этом сообщил телеграм-канал Life shot.

В августе 2017 года пьяные участковые — майоры Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин — запихали сантехника в автомобиль и отвезли в опорный пункт полиции, где его избили ногами, а также полуторалитровой пластиковой бутылкой с водой за "чистосердечное" признание по заявлению о краже керамических плиток.

На суде мужчина боялся сказать слово против полицейских, но его уговорила мать. Так, в декабре 2018 года участковые Самигуллин и Мустафин, хоть и не признали вины, получили пять и четыре года тюрьмы условно, также им запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Сантехник на этом не остановился и подал в суд против всего МВД Татарстана. Теперь ему обязаны выплатить 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Защита мужчины требовала суммы в 1,5 миллиона рублей.