Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море

Все члены экипажа судна "Андиамо", следующего из Южной Кореи в Находку, не пострадали.

Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке.

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл во вторник, 18 июня, в 112 милях (около 180 километров) от берега КНДР.

В 20:30 по местному времени (16:30 мск) стало известно, что в открытом море судно, вероятно принадлежащее северокорейским рыбакам, пыталось остановить яхту "Андиамо" (порт приписки Находка). На борту последней находились три гражданина России.

"Андиамо" самостоятельно следовала из Южной Кореи в Находку, экипаж не пострадал. В среду теплоход "Лиза" взял на буксир яхту и утром в четверг привёл её в район морского порта Находка.