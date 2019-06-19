В Москве малышка пострадала от хрустальной вазы во время ссоры родителей

42-летний мужчина поссорился с женой и якобы случайно откинул вазу в детскую кроватку.

В Москве малышка, которой всего месяц, получила перелом затылочной кости и ушиб головного мозга из-за драки родителей. Её пьяный отец уверял, что всё произошло случайно, сообщает MK.RU.

Накануне утром на улице Профсоюзной 42-летний мужчина ссорился с женой. По его словам, от супруги пришлось даже обороняться и он якобы случайно откинул хрустальную вазу в кровать, где лежала дочь. В итоге у малышки перелом затылочной кости и ушиб головного мозга.

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