Теннисисты бросили ракетки и перешли на "футбол" прямо на корте — видео

Во втором сете один из них выронил снаряд, после чего отбил удар противника ногой.

Теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Бенуа Пэр, которые встречались в матче первого круга на турнире в немецком Галле, во время игры устроили перепасовку мячика ногами.

Во втором сете Пэр выронил ракетку, после чего отбил удар противника ногой. В результате они устроили на корте "футбольный матч".

Отметим, что в теннисном поединке победа осталась за Тсонгой — по итогам двух сетов он выиграл со счётом 6:4, 7:5 и вышел во второй круг турнира, призовой фонд которого составляет более двух миллионов евро.