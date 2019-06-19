Теннисисты бросили ракетки и перешли на "футбол" прямо на корте — видео

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 😂 pic.twitter.com/OF9s18HnEj— Tennis TV (@TennisTV) 18 июня 2019 г.
Теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Бенуа Пэр, которые встречались в матче первого круга на турнире в немецком Галле, во время игры устроили перепасовку мячика ногами.
Во втором сете Пэр выронил ракетку, после чего отбил удар противника ногой. В результате они устроили на корте "футбольный матч".
Отметим, что в теннисном поединке победа осталась за Тсонгой — по итогам двух сетов он выиграл со счётом 6:4, 7:5 и вышел во второй круг турнира, призовой фонд которого составляет более двух миллионов евро.
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