ВСУ обстреляли детскую больницу и бассейн в Донецке

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Фото © Александр Кравченко / ТАСС

При нанесении массированных ударов украинская армия применила артиллерийские орудия калибром 122 мм.

Вооружённые силы Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате обстрела повреждения получили детская больница и здание бассейна.

В СЦКК отметили, что огнём со стороны ВСУ повреждены фасад здания и остекление в прачечной больницы, пострадало медицинское оборудование стоимостью свыше миллиона рублей. У здания бассейна повреждён фасад.

Отмечается, что украинская армия применила артиллерийские орудия калибром 122 мм, выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм. О пострадавших данных нет.

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