Матвиенко заявила, что лишь 7% россиян имеют представление о нацпроектах

Спикер Совфеда подчеркнула необходимость сделать соответствующие выводы, исходя из результатов проведённого исследования.

Лишь 44% граждан России слышали о национальных проектах и только 7% понимают, что они из себя представляют, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, об этом свидетельствуют итоги исследования "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян".

— Его результаты показывают, что всего лишь 44% граждан слышали о национальных проектах. При этом только 7% понимают, что они из себя представляют, — сказала Матвиенко во время выступления на третьем Форуме социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула необходимость сделать соответствующие выводы, исходя из результатов опроса. Матвиенко напомнила, что нацпроекты должны обеспечить повышение продолжительности жизни, они направлены на борьбу с бедностью, модернизацию системы образования и здравоохранения, перелом негативных демографических тенденций.

Ранее в Кремле заявили, что социальный эффект от реализации национальных проектов должен быть виден уже в 2019 году.

Напомним, расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей. Из них 13,158 триллиона будут выделяться из федерального бюджета, ещё 7,515 триллиона — из внебюджетных источников. Глава кабмина Дмитрий Медведев назвал эту сумму колоссальной.