Посмеявшегося над трагедией SSJ-100 капитана уволили из полиции

В МВД России провели проверку и установили, что правоохранитель совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов.

Два капитана полиции оказались причастными к утечке видеозаписи катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. За это, как рассказали Лайфу в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, одного из них уволили, другому объявили выговор.

Также, как сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, в МВД провели проверку и выяснили, что полицейские вдвоём сделали запись катастрофы с камер наблюдения Шереметьево. Потом один переслал видео друзьям, так ролик начал распространяться в Сети.

Административного правонарушения или преступления в действиях капитанов не нашли, однако в МВД поступок сочли непрофессиональным и противоречащим нравственно-этическим основам службы.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" SSJ-100 сгорел в Шереметьево 5 мая. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек. После трагедии в соцсетях появилось видео, где люди наблюдают за неудачной посадкой горящего самолёта и зло шутят. Один из голосов за кадром говорил, что лайнер сел "с огоньком".