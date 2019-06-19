Могерини заявила, что страны ЕС адаптировались к контрсанкциям России

2012

Фото © AP Photo / Yong Teck Lim

Агропромышленный сектор экономики стран Евросоюза уже успел оправиться от введённых Россией в 2014 году контрсанкционных мер. Соответствующее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сделанное от имени Европейской комиссии, было опубликовано на официальном сайте Европарламента.

Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал удивительную устойчивость, большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки, — сказала Могерини.

Таким образом, подчеркнула она, с 2013 года, то есть до введения российских контрсанкций, общий экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в третьи страны вырос на 14,6% и достиг значительного уровня в 137,4 миллиарда евро к 2018 году.

Также Могерини добавила, что Европейская комиссия регулярно оценивает влияние ограничительных экономических мер, принятых ЕС, и ответных санкций, введённых Россией. По её мнению, ситуация в целом является подконтрольной и управляемой.

Ранее Кремль уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на товары из ЕС.

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