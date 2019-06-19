Могерини заявила, что страны ЕС адаптировались к контрсанкциям России

Агропромышленный сектор экономики стран Евросоюза уже успел оправиться от введённых Россией в 2014 году контрсанкционных мер. Соответствующее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сделанное от имени Европейской комиссии, было опубликовано на официальном сайте Европарламента.

— Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал удивительную устойчивость, большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки, — сказала Могерини.

Таким образом, подчеркнула она, с 2013 года, то есть до введения российских контрсанкций, общий экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в третьи страны вырос на 14,6% и достиг значительного уровня в 137,4 миллиарда евро к 2018 году.

Также Могерини добавила, что Европейская комиссия регулярно оценивает влияние ограничительных экономических мер, принятых ЕС, и ответных санкций, введённых Россией. По её мнению, ситуация в целом является подконтрольной и управляемой.

Ранее Кремль уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на товары из ЕС.