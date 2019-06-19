В Кремле не комментируют данные СМИ о крушении МН17

В Кремле не видят смысла обсуждать данные СМИ по крушению MH17 до публикации выводов Совместной следственной группы, занимающейся расследованием этого дела. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать, — пояснил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Россия не имела возможности принимать участие в этом расследовании, хотя проявляла инициативу с самого начала.

— Инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня Совместная следственная группа планирует провести пресс-конференцию и сообщить о ходе расследования. При этом накануне голландские СМИ заявили о якобы причастности России к крушению малайзийского "боинга".

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.