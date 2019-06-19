Песков заявил, что на количество вопросов Путину к прямой линии влияет даже жара

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что интерес по-прежнему огромен, а формат — крайне востребован.

На динамику поступления вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным влияет даже погода. При этом граждане проявляют огромный интерес к программе, которая пройдёт 20 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Я бы не делал каких-то выводов по снижению интереса (к прямой линии. — Прим. Лайфа), интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что число обращений к российскому лидеру варьируется каждый год, а на динамику их поступления влияют различные факторы.

— Тут самые разные факторы, включая, как не покажется странным, погоду: просто, когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени сидя в компьютере, — рассказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет смотреть 20 июня с 12:00 (мск) на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Продолжительность прямой линии с российским лидером ограничена не будет.

Как ранее сообщал Лайф, на прямую линию поступило более одного миллиона обращений. Накануне глава государства провёл шесть часов на совещании по подготовке к программе.