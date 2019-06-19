Восемь женщин обвинили в харассменте голливудского сценариста Макса Лэндиса

Лэндис — создатель сценариев для "Мастеров ужасов", "Яркости", "Ультраамериканцев", "Виктора Франкенштейна".

Восемь женщин обвинили в сексуальном преследовании, изнасиловании и психологическом насилии голливудского сценариста Макса Лэндиса. Об этом сообщил портал Variety.

Одна из женщин заявила журналистам, что жаловалась на Лэндиса правоохранителям ещё в 2008 году. Она утверждала, что подверглась "сексуальному нападению" со стороны писателя, когда была пьяной. Другая девушка рассказала, что Лэндис оказывал на неё психологическое давление, когда она пыталась с ним порвать.

Напомним, Макс Лэндис стал широко известным после написания сценариев к таким киноработам, как "Мастера ужасов", "Яркость", "Хроника", "Ультраамериканцы" и "Виктор Франкенштейн".

Недавно Лайф сообщал об аресте голливудского актёра Кьюбы Гудинга — младшего за обвинение в домогательстве. Заявление против него подала 29-летняя женщина, которую актёр якобы пытался поцеловать и трогал за грудь.