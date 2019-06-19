В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела "Игры престолов"

Действие будет развиваться за тысячи лет до тех событий, которые происходили в шоу и в основной серии книг Джорджа Мартина.

Мир драконов, льда и пламени вернулся в Северную Ирландию. На острове начались съёмки приквела американского телесериала "Игра престолов". Об этом сообщает местное издание Belfast Telegraph.

Съёмки пилотного эпизода сериала под рабочим названием "Долгая ночь" начались в провинции Ольстер в секретном месте, расположенном в историческом графстве Даун.

Согласно информации издания, различные объекты для съёмок были привезены и размещены по всей провинции, в том числе в киностудии Titanic Studios в Белфасте. В частности, были созданы места для стрельбы.

Напомним, сюжет приквела развернётся за восемь тысяч лет до времён оригинальной "Игры престолов". Согласно предварительным данным, сериал расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объединения Семи Королевств. Поклонники смогут увидеть, как "золотой век героев постепенно погружается в свой самый мрачный час".

Также создатели проекта обещали приоткрыть завесу тайны происхождения белых ходоков и пролить свет на некоторые секреты Вестероса.

— Зрители узнают шокирующие подробности — от ужасающих тайн истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, тайн Востока и великих королей Севера. Одно можно сказать наверняка: это будет не та история, которую мы, как все думали, знаем, — цитирует издание источник телеканала HBO.

Ранее Лайф писал, что HBO снимет сериал о древних эпохах "Игры престолов". При этом в продолжении не примут участия главные герои оригинального проекта. Обновлённый актёрский состав телеканал огласил позднее.