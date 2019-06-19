В Норильске спасают истощённую белую медведицу — видео

Животное, которому около полутора-двух лет, находится в тяжёлом состоянии, по мнению экспертов, возвращать его в дикую природу опасно.

В Красноярском крае занесённая в Красную книгу белая медведица вышла к людям. Горожане заметили животное на окраине Норильска и стали публиковать в Сети фотографии и видео с ним.

Как рассказал директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, медведице около полутора-двух лет, она истощена и находится в тяжёлом состоянии. По словам народного артиста РФ, возвращать животное в живую природу опасно для его здоровья.

— Медведь пришёл не от хорошей жизни к людям, преодолев более тысячи километров, но сейчас с этим медведем должно быть всё хорошо. Самое главное, чтобы сейчас процесс усыпления прошёл удачно, — пояснил Запашный.

По словам дрессировщика, в Норильск прибыли специалисты парка флоры и фауны "Роев ручей". Они усыпят медведя, после чего перевезут в Красноярск. Все финансовые расходы, связанные с операцией по поимке и транспортировке животного, взяла на себя компания "Роснефть".

Медведица весит около 200 килограммов, специалисты будут дистанционно дозами вводить наркоз, чтобы животное засыпало постепенно.