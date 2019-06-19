Депутат Верховной рады погиб во время чистки оружия

Украинский депутат Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия у себя дома. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

— Нам всем тебя будет очень не хватать, — написал Геращенко в посте в "Фейсбуке".

По его информации, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Инцидент произошёл около часа назад.

Дмитрий Тымчук известен своим высказыванием о том, что в России "до одури" боятся наступления ВСУ. В мае 2017 года депутат заявлял, что украинские силовики смогут всего за пять-шесть дней разгромить ополченцев ДНР и ЛНР.