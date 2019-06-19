В Крыму поймали украинца, которого девять лет разыскивал Интерпол

Мужчина оказался фигурантом уголовного дела о вымогательстве, а само преступление было совершено в Чехии.

Крымские пограничники в пункте пропуска Джанкой задержали 39-летнего уроженца Закарпатской области Украины, который пытался проехать в Ялту. При проверке документов выяснилось, что этот мужчина уже несколько лет разыскивается Интерполом за преступление, совершённое на территории Евросоюза.

— Как оказалось, мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Республики Чехия, — уточнили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.

Предполагаемого преступника передали в руки правоохранителям. После проведения проверки и изучения всех документов он может быть выдан инициаторам розыска.

Напомним, что прошлой зимой крымские пограничники задержали украинца, объявленного уже в федеральный розыск. Уроженца Одесской области подозревали в краже. А в апреле в аэропорту Киева задержали россиянина, находившегося в международном розыске. Он пытался вылететь в Тель-Авив.