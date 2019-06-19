Житель Алтая хотел помириться с женой и погиб по дороге на свидание из-за коровы

Молодой человек получил перелом шейных позвонков и скончался на месте до приезда врачей.

В Алтайском крае водитель кареты скорой помощи погиб в ДТП по дороге на свидание с бывшей женой, с которой хотел помириться.

Как стало известно Лайфу, несколько лет назад Константин и его возлюбленная поженились, родили детей, а потом он ушёл к другой. Спустя время мужчина понял, что хочет вернуть семью. Вечером 18 июня после работы он поехал к родителям экс-супруги извиняться. Те сообщили, что дочь и внуки отдыхают на Телецком озере. Константин решил отправиться туда.

Мужчина мчался на скорости 140 км/ч, когда на дорогу вышла корова. Водитель не сумел сориентироваться и сбил животное. Автомобиль вылетел с дороги, молодой человек получил перелом шейных позвонков и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранители устанавливают собственника коровы, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Константин работал водителем машины скорой помощи в Алтайском республиканском центре медицины катастроф. Мужчина был сиротой, кроме бывшей жены и детей, у него никого не было.

Ранее Лайф рассказывал, как в Астраханской области два человека погибли в ДТП из-за коровы, внезапно вышедшей на проезжую часть.