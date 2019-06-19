Самолёт с французами вынужденно сел на поле в Башкирии

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Легкомоторный самолёт Jabiru J430, на борту которого находились два гражданина Франции, совершил вынужденную посадку на поле в Башкирии. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Низкое давление масла вынудило совершить посадку. От помощи в ремонте отказались, там ремонта на десять минут, — отметили в ведомстве.

Граждане Франции не пострадали. Отмечается, что воздушное судно направлялось из Казани с соревнований Red Bull Air Race в Екатеринбург. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава от МЧС, сотрудники полиции и медики.

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