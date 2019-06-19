МВД Украины рассматривает версию убийства депутата Тымчука

Член "Народного фронта" был найден мёртвым в своей квартире. Рядом находился его наградной пистолет и приспособление для чистки оружия.

Среди возможных версий гибели украинского депутата Дмитрия Тымчука правоохранители отрабатывают и убийство. Об этом в интервью местным СМИ сообщил пресс-секретарь МВД страны Артём Шевченко.

— Это одно из трёх: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием, — приводит его слова портал "Громадский".

На версии убийства настаивают и украинские общественники, близкие к партии "Народный фронт". По их словам, Тымчук был военным журналистом и подполковником запаса, поэтому в сообщения о том, что он случайно нанёс себе смертельное ранение, они не верят.

Напомним, о смерти Тымчука первым сообщил в соцсетях украинский политик Антон Геращенко. По его данным, тот случайно застрелился во время чистки наградного пистолета.