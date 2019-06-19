Минобороны опровергло изменение правил присвоения званий

В ведомстве уточнили, что никаких предложений на эту тему к ним не поступало и работа над подобными нововведениями не велась.

Минобороны РФ опровергло сообщения об изменении сроков присвоения звания старшего лейтенанта выпускникам гражданских вузов. Ранее ряд СМИ написал, что ведомство разрабатывает новые нормы.

Сообщалось, что выпускники гражданских вузов будут получать очередное звание через два года, как и выпускники военных вузов.

— Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется, — сообщили в ведомстве.

Военнослужащий, чтобы ему присвоили звание старшего лейтенанта, должен пройти три года военной службы в воинском звании "лейтенант". Если же он очно окончил военно-учебное заведение, где учился пять лет и более, то срок военной службы для получения очередного звания составит два года.

Также отметим, что курсанты вузов Минобороны РФ все пять лет обучения являются действующими военнослужащими. Через два года после того, как становятся выпускниками, получают воинское звание "старший лейтенант".