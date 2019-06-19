В Подмосковье грузовик упал в реку после обрушения моста

В областном ГУ МЧС России подчеркнули, что транспортная доступность близлежащих деревень в связи с закрытием конструкции нарушена не будет.

В городском округе Волоколамске в Подмосковье на построенной 40 лет назад объездной дороге сельскохозяйственного назначения грузовик упал с моста через реку Ламу.

Как стало известно Лайфу, во время проезда гружёного МАЗа четыре железобетонные плиты конструкции съехали вниз.

В результате грузовик провалился между опорами моста. Водитель не пострадал.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. В ГУ МЧС России по Московской области подчеркнули, что в результате остановки движения по мосту транспортная доступность деревень Марусино и Малое Сырково нарушена не будет.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы грузовик провалился под землю.