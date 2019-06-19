В Омске дети повисли на карнизе восьмого этажа, чтобы спастись от пожара — видео

Двое детей выбрались за окно и повисли на карнизе, держась за решётку для сушки белья, чтобы спастись от пожара. Возгорание произошло на восьмом этаже одного из жилых домов Омска. Соответствующее видео появилось в паблике "Подслушано в Омске" во "ВКонтакте".

Как сообщается на сайте областного ГУ МЧС России, два человека были спасены. Очевидно, речь идёт о детях. Само возгорание было ликвидировано за 20 минут. Пострадавшим восемь и десять лет.

Причиной пожара в квартире стали загоревшиеся вещи на площади десяти квадратных метров. На месте работали 20 пожарных и пять единиц техники.