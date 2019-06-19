Куклачёв — о "щенячьем взгляде": Коты ещё большие манипуляторы

По его словам, они очень хорошо чувствуют человека. Например, когда у него что-то болит, кошки прижмутся к этому месту.

Руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв прокомментировал доклад учёных о том, что собаки манипулируют человеком благодаря "щенячьим глазкам". Он отметил, что такой собачий взгляд — ничто по сравнению с кошачьими манипуляциями.

— У кошек ещё больше развито чувство манипуляции человеком! Если они чувствуют, что у вас где-то что-то болит, они придут и прижмутся к этому месту, коготком кольнут, хитрые. И так они становятся хозяйками в квартире. Это от природы. Кошка подчиняет человека себе, — рассказал Куклачёв в эфире НСН.

По его словам, кошки способны считывать мысли человека и в какой-то степени становятся хозяевами в доме. Например, как отметил Куклачёв, они чувствуют, когда ты собираешься их кормить или идёшь спать.

Как сообщалось ранее, британские и американские учёные установили, что особо трогательный взгляд у собаки, который появился в ходе эволюции, помогает четвероногим общаться с людьми, а иногда ими манипулировать. "Щенячьи глазки" больше продиктованы стремлением выжить, а не дружелюбием.