Медведев призвал "разогреть" экономику России

Глава кабмина отметил, что по итогам 2018 года ВВП вырос чуть более чем на 2%. В начале этого года динамика стала хуже.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости принять меры, чтобы уже в 2019 году "разогреть" российскую экономику. При этом он подчеркнул, что в дальнейшем на ней отразятся национальные проекты.

— По сути, нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году, — заявил глава кабмина на совещании по вопросу достижения национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищном секторе.

Председатель правительства выразил уверенность в том, что дальнейшие возрастающие инвестиции по национальным проектам в будущем дадут свой эффект. Медведев напомнил о необходимости думать и о том, что происходит в 2019 году.

Напомним, расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей. Из них 13,158 триллиона будут выделяться из федерального бюджета, ещё 7,515 триллиона — из внебюджетных источников. Глава кабмина Дмитрий Медведев назвал эту сумму колоссальной. Ранее в Кремле заявили, что социальный эффект от реализации национальных проектов должен быть виден уже в 2019 году.