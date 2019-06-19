Эксперты прокомментировали сообщения о нашествии ядовитых пауков в Подмосковье

Специалист отметила, что они далеко не всегда кусают людей, но контактов всё же лучше избегать.

Инсектолог, кандидат биологических наук Вероника Олифер усомнилась в возможности появления ядовитых пауков в Московской области. Эксперт пояснила, что обитающие на юге страны каракурты не меняют среду обитания просто так.

— Это паук степной, сюда он может заходить в каких-то исключительных случаях, — заявила специалист в комментарии телеканалу "360".

По словам Олифер, пауки из рода чёрных вдов далеко не всегда кусают людей, но контактов с ними всё же лучше избегать.

— Сам яд достаточно токсичный. Нормальному здоровому человеку будет плохо, но в норме он остаётся живой, — рассказала инсектолог.

Эксперт подчеркнула, что каракурты могут переселяться в другие места, если в их регионе обитания выдаётся жаркое лето. Олифер отметила, что такие пауки могут встречаться в Архангельской, Волгоградской и Саратовской областях.

Ранее Лайф сообщал, что египетский журналист Карим Джамаль внёс паука каракурта в рейтинг самых опасных животных России.