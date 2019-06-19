В Испании задержали судно с 10 тоннами гашиша и украинцами на борту

За судном следили шесть месяцев. Арестовано восемь членов экипажа. Сообщается, что все они граждане Украины.

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на котором обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. Об этом рассказали на сайте налогового агентства страны. Операция проходила примерно в 150 км от портового города Картахена.

За судном следили уже полгода — после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности. Накануне таможенный надзор обнаружил ELG с помощью слежки с воздуха.

В итоге наркотики изъяли, членов экипажа задержали. Все восемь человек — граждане Украины.

Ранее Лайф рассказывал о задержании в Испании банды наркоторговцев с семью тоннами гашиша.