Беглов открыл знаменитый Банковский мост после реставрации

Теперь, по завершении двухлетней реставрации, каждый пешеход может сфотографироваться с грифонами — крылатыми охранниками канала Грибоедова.

Банковский мост через канал Грибоедова с его легендарными скульптурами грифонов открыли в Санкт-Петербурге после двухлетней реставрации. На торжественной церемонии выступил врио губернатора Александр Беглов, который отметил важность восстановления исторического центра Северной столицы.

— 200 лет грифоны не покидали этот мост и охраняли наш город. Благодаря реставраторам, строителям сегодня мы с вами вновь возвращаем грифонов на историческое место, — отметил он в начале церемонии.

Беглов назвал скульптуры грифонов "надёжными охранниками и надёжными помощниками" жителей Санкт-Петербурга и призвал горожан и туристов бережно относиться к ним.

Банковский мост был построен в 1826 году по проекту немецкого инженера Вильгельма фон Треттера и украшен четырьмя фигурами крылатых львов — грифонов. Зимой 2017 года все четыре скульптуры были демонтированы и отправлены на свою первую в жизни реставрацию.

Грифоны, вес каждого из которых превышает полторы тонны, находились в неудовлетворительном состоянии. После их демонтажа и снятия с постамента в нём обнаружилось множество камней, монет и записок, оставленных туристами. Сам мост также пережил капитальный ремонт, который до этого проводился лишь в 1976 году.