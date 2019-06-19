Автобус, бензовоз и каток столкнулись на трассе под Челябинском, есть погибшие

Автобус, бензовоз и дорожный каток столкнулись на трассе М5 при въезде в город Златоуст Челябинской области. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД России по области. Кадры с места аварии опубликованы в паблике "Типичный Челябинск" во "ВКонтакте".

В результате столкновения, которое произошло в 17:45 по местному времени, погибли двое, ещё трое, в том числе ребёнок, пострадали. Всего в автобусе находилось одиннадцать человек. В ГУ МЧС России по региону Лайфу сообщили о пяти пострадавших.

Движение на данном участке дороги частично перекрыто.