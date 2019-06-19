Эрдоган считает, что экс-президент Египта Мурси был убит

Турецкий лидер пообещал "сделать всё", чтобы призвать виновников к ответу на международном трибунале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси был убит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление турецкого лидера в Стамбуле.

При этом Эрдоган отметил, что специалисты сознательно не оказали Мурси своевременную медицинскую помощь, в связи с чем бывший президент Египта скончался в суде.

— Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит, — сказал президент.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что в Турции будут пристально следить за развитием событий. Также он пообещал сделать всё возможное, чтобы власти Египта предстали перед международным судом. В частности, он призвал подключиться к разрешению проблемы Организацию исламского сотрудничества (ОИК).

Напомним, что экс-глава Египта Мурси скончался 17 июня во время судебного заседания по делу о шпионаже, где проходил главным обвиняемым. В ходе обследования в тюрьме у него не выявили проблем со здоровьем. По данным местных СМИ, бывший глава государства умер от сердечного приступа.

Мухаммеда Мурси похоронили 18 июня в восточной части Каира. Ему было 67 лет.