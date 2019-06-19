Следствие по делу MH17 привело в качестве доказательств старые данные из Сети

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, которые были взяты в том числе из социальных сетей. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявлял, что ССГ с лёгкостью полагается на непроверенные данные и игнорирует неопровержимые доказательства российской стороны.

Как писал Лайф, международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе трое россиян и один украинец. В Москве выводы назвали голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.