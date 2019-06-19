Москвич открыл огонь по прохожим из винтовки

28-летний мужчина после совершения нескольких преступлений выбросил оружие в водоём.

Житель Москвы открыл огонь из пневматической винтовки по прохожим из окна своего дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение, что в больницу попала женщина с ранением — находясь во дворе дома, она почувствовала резкую боль и упала на землю. После этого ей вызвали скорую помощь.

Аналогичные сообщения поступили правоохранителям ещё через несколько дней — в больницу с огнестрельным ранением поступил 39-летний мужчина.

В ходе проверки сотрудники МВД установили личность и задержали стрелка. Им оказался 28-летний местный житель. После совершения преступлений злоумышленник выбросил оружие в водоём. Мотивы своих поступков он пояснить не мог.

В отношении москвича заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он арестован.