В Подмосковье мужчина напал на полицейского с ножом

Правоохранитель хотел доставить его в отдел после того, как остановил проверить документы.

В городском округе Фрязино в Подмосковье мужчина ударил сотрудника полиции ножом в живот. После этого он попытался скрыться, но его быстро поймали. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уроженца одной из республик Средней Азии остановили, чтобы проверить документы. По мнению сотрудника полиции, прохожий мог быть причастен к совершению преступления.

— После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанёс сотруднику удар ножом, — говорится в сообщении.

Правоохранитель госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.