Двое детей "ушли в море" с палками вместо вёсел и застряли посреди залива

У ребят с собой был мобильный телефон. Они позвонили своей однокласснице, а та рассказала всё бабушке, которая, в свою очередь, набрала 112.

Два мальчика 10 и 14 лет ушли в "заплыв" в Азовском море и застряли посреди Таганрогского залива. Как сообщила Лайфу сотрудник управления информационной политики Правительства Ростовской области Вероника Силина, инцидент произошёл в Неклиновском районе.

— Два умных ребёнка — один десяти, второй четырнадцати лет — решили поплавать. Была у них прекрасная лодка — стоит того, чтобы на неё посмотреть. Поскольку ребята знали, что есть такая штука, как вёсла, то были использованы два дрына. И вот с этим всем богатством они отправились покорять залив. Залив им не покорился, а палки унесло течением. После чего наши два Робинзона, благо хоть в кепках, остались созерцать закат, — рассказывает Силина.

По её словам, один из подростков вспомнил о мобильном телефоне и позвонил своей однокласснице, которая рассказала об инциденте бабушке, а та, в свою очередь, позвонила в 112. С ушедшими в заплыв связались спасатели — мальчики были уже на тот момент в панике.

— Мимо проходило рыболовное судно. Оно, как могло, чуть-чуть подтолкнуло их ближе к берегу, потому что их уносило в открытое море. Соответственно, наши юные мореплаватели оказались уже в нескольких сотнях метров от берега, но хоть не в километре, — отметили в правительстве.

Силина добавила, что в Таганрогском заливе есть места, где не может пройти спасательная лодка и приходится добираться вплавь. Спасатели приняли решение идти вброд. В конечном итоге мальчики были переданы родителям, но теперь их ждёт беседа с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.